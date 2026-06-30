Haberler

Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı

Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı Haber Videosunu İzle
Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale’de gece saatlerinde bir çay ocağında çıkan ve itfaiye ekiplerince diğer dükkanlara sıçramadan söndürülen yangının arkasından kundaklama çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek iş yerini ateşe verdiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kırıkkale’de merkez ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nden bulunan bir çay ocağında gece saatlerinde yangın çıktı.

ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÇÖP POŞETİ İLE YÜZÜNÜ SAKLAYIP ATEŞE VERMİŞ

İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangını tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçiren bir kişinin çıkardığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
'AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem' tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın

"Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti

Efsaneye veda edildi!
Bolu'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

Bir ilimizde daha alarm! 10 gün boyunca yasaklandı
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Bunu yapan bir çocuk! 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti