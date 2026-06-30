Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir ağaca asılı halde buldukları kişiyi zamanında müdahale ederek kurtardı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Macar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede yürüttükleri rutin devriye sırasında bir kişinin ağaçta asılı olduğunu fark etti. Durumu gören ekipler vakit kaybetmeden müdahalede bulunurken, çevrede bulunan vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ağaçtan indirilen A.A.'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilerek sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hayati bulguları bulunan A.A., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı