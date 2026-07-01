Haberler

Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Baytimur, silahla intihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Baytimur, silahla intihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü 2 günün ardından yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Abdulkadir Baytimur iddiaya göre evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Baytimur, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gündür yaşam savaşı veren Baytimur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Baytimur'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yapan Baytimur, 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı'na getirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın

İranlı aşırı sağcı din adamından dünyayı alarma geçiren çağrı
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Sürücüler dikkat! Gece yarısı zam geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş

Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş
Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

Üç ilimizde daha alarm! 10 gün boyunca yasaklandı
İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız

Bir anda tehditler savurmaya başladılar: Savaşa hazırız
Anlaşma sağlandı! Metecan Birsen ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer oluyor
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor

Tüm dünya onları imrenerek izliyor! Geceye yine damga vurdular
Trossard adım adım Beşiktaş'a doğru

Süper Lig devine hayırlı olsun!