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Türk hava sahasında alarm: Kaçırılma kodu veren Varşova-Tel Aviv uçağı için F-16’lar havalandı

Türk hava sahasında alarm: Kaçırılma kodu veren Varşova-Tel Aviv uçağı için F-16’lar havalandı
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Varşova–Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının 'kaçırılma' anlamına gelen “7500” acil durum kodunu yayınlaması gökyüzünü alarma geçirdi. Türk hava sahasına giren uçak için prosedürleri anında devreye sokan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet F-16 savaş uçağını havalandırarak uçağı yakın takibe aldı. Rota değiştirerek Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na güvenli bir iniş yapan uçağın, pilotun yaptığı bir hata nedeniyle yanlış sinyal gönderdiği ortaya çıktı.

  • Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında '7500' acil durum kodunu yayınladı.
  • Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağı, Türk hava sahasına giren uçağı takip etmek için acil kodla havalandı.
  • Uçak, Bulgar yetkililerin iniş izni vermesiyle Burgaz Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı; pilotun kodu yanlışlıkla verdiği belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Varşova– Tel Aviv seferini yapan Polonya merkezli LOT Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, Bulgaristan hava sahasında "uçak kaçırma" anlamına gelen “7500” acil durum kodunu yayınlaması üzerine alarm durumuna geçildiğini açıkladı.

F-16'LAR HAVALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha sonra Türk hava sahasına giren uçak için uluslararası havacılık prosedürleri anında devreye sokuldu. Mürettebatın "Herhangi bir olumsuzluk yok" yönündeki ilk beyanına rağmen tedbiri elden bırakmayan Türk makamları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki adet F-16 savaş uçağını acil kodla havalandırdı. F-16'lar, Türkiye semalarına giren Polonya uçağını yakın takibe başladı ve rota boyunca adım adım refakat etti.

UÇAK BURGAZ'A İNDİ

Gelişmeler üzerine acil rota değişikliğine giden uçak için Bulgaristan makamları da devreye girdi. Bulgar yetkililerin iniş izni vermesinin ardından, yolcu uçağının Burgaz Havalimanı'na yönelmesi için Türk hava sahasını yeniden kullanmasına müsaade edildi. Türk F-16'larının takip ettiği yolcu uçağı, yerel saatle 17.12'de Burgaz Havalimanı'na sorunsuz ve güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

PİLOT KODU "YANLIŞLIKLA" VERMİŞ

LOT Havayolları tarafından yapılan ilk incelemede, gökyüzünü alarma geçiren olayın fiili bir kaçırma teşebbüsü olmadığı, uçağın pilotu tarafından yanlışlıkla “7500” kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı belirlendi. Bakanlık, havada hareketli saatlerin yaşanmasına neden olan süreçle ilgili resmi makamlar arası koordinasyonun ve takibin titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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