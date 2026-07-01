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Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği en düşük emekli aylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Işıkhan, net rakamın 3 Temmuz'da belli olacağını ve kararın Meclis'ten duyurulacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri olan "en düşük emekli aylığı" hakkında konuşan Işıkhan, zam oranlarının kesinleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerini işaret etti.

"RAKAM BELLİ OLDUĞUNDA MECLİS'TE AÇIKLANACAK"

Bakan Işıkhan, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte tablonun netleşeceğini vurgulayarak, konunun yasal düzenleme boyutu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) adres gösterdi. Işıkhan, sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 500 MÜ OLACAK?

En düşük emekli aylığı halen 20 bin lira olarak uygulanıyor. Bu tutarın yaklaşık 23 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtilse de henüz kesinleşmiş bir rakam bulunmuyor. SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yapılacak oransal artış, emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Ancak en düşük emekli aylığının yükselmesi için ayrıca kanuni düzenleme yapılması gerekiyor.

EKONOMİSTLERİN ZAM BEKLENTİLERİ NELER?

TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak olan veri, sadece en düşük emekli maaşının tabanını belirlemekle kalmayacak; aynı zamanda memur, emekli ve sosyal yardım ödemelerindeki artış oranlarını da kesinleştirecek.

Piyasa uzmanlarının ve ekonomistlerin beklentilerine göre oluşacak zam tablosu şu şekilde öngörülüyor:

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 17,81
  • Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 13,56

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, kök maaşlara yapılacak zamla birlikte en düşük emekli aylığı sınırının ne kadar artırılacağı, Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN UZMANLARDAN İLK RAKAM

Ekonomist Muhammet Bayram, haziran ayı enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 18 seviyesinde oluşabileceğini, en düşük emekli aylığının da bu oranda artırılması durumunda 23 bin 600 lira civarına yükselebileceğini söyledi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

9000 iş günü ile 23 bin alıyorum hakkmı hükümetten kimseye helal etmiyorum bu adaletsizliği düzeltin benim sabrımı emeğimi geri verin 5 bin iş günü yatırıp primini ödemeyen ev arsa alan adamla ben aynı maaşı neden alayım

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