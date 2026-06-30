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Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması Haber Videosunu İzle
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması
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Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, oyuncusunun geleceğiyle ilgili bir açıklama yaparak sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerini işaret etti.

Süper Lig devi Galatasaray ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla sona eren Mauro Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı taraftarların geleceğini merakla beklediği 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Elio Letterio Pino, sözleşme yenileme süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''CEVABI YÖNETİME BİLDİRDİM''

Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple yeni bir mukavele imzalayıp imzalamayacağı yönündeki soruları yanıtlayan Elio Pino, topu Galatasaray yönetimine atarak, "Galatasaray ile yeni sözleşme imzalanacak mı? sorusunun yanıtını zaten bir ay önce kulüp yönetimine iletmiştim. Bu sebepten ötürü şu an yeniden bir cevap vermek durumunda değilim." ifadelerini kullandı.

''BEKLEYİP GÖRECEĞİZ''

Sözleşmenin resmiyete dökülmemesinin ardında bir problem olup olmadığına dair detay vermekten kaçınan Pino, "Bu mevzu hakkında konuşmak istemiyorum." dedi. Pino, Arjantinli golcünün gelecek sezon da Galatasaray forması giyme ihtimali sorulduğunda ise, "Hep birlikte bekleyip göreceğiz" yanıtını vererek açık kapı bıraktı.

4 SEZONDAKİ KATKISI

Galatasaray kariyeri boyunca toplam 4 sezonda 134 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 77 gol ve 25 asistlik göz alıcı bir performans sergileyerek 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli santrfor geride kalan sezonda ise çıktığı 47 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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