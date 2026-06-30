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Dünya Kupası'ndaki tarihi galibiyet sonrası 30 Haziran tarihi ülkede ulusal tatil ilan edildi

Dünya Kupası'ndaki tarihi galibiyet sonrası 30 Haziran tarihi ülkede ulusal tatil ilan edildi Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'ndaki tarihi galibiyet sonrası 30 Haziran tarihi ülkede ulusal tatil ilan edildi
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı yenerek üst tura çıkan Paraguay, tarihi zafer sonrası 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti.

30 HAZİRAN RESMİ TATİL OLDU

Pena, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 30 Haziran'ın tatil olduğunu gösteren kararnameyi ve imzaladığı anları paylaştı.  Paraguay'ın Almanya'ya karşı zaferini kutlayan Pena, milli takıma "ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı ve milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği" için teşekkür etti. Pena'nın paylaştığı kararnamede de Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek, bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi.

ALMANYA'YI PENALTILARLA DEVİRDİLER

ABD'deki Boston Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükselmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Sâdece Almanya değil sizin çoçukları da yendiler :)

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