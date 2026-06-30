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Murat Ongun'un "Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar" iddiasına yalanlama

Murat Ongun'un 'Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar' iddiasına yalanlama
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İBB davasında tutuklu olan Murat Ongun'un mahkemedeki savunmasında, evinde yapılan arama sırasında oğlunun kumbaradaki harçlığının alındığı iddiasına yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı DMM, o tarihte yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “Polisler, Murat Ongun’un oğlunun kumbarasındaki 3-5 bin TL’yi aldı” şeklindeki iddiaların manipülasyon olduğu belirtilmiştir." denildi.

  • Murat Ongun, ev aramasında oğlunun kumbarasındaki harçlığa el konulduğunu iddia etti.
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiayı yalanlayarak paranın kumbardan değil kasadan alındığını açıkladı.
  • Aramada kasadan ve farklı noktalardan toplam 31 bin 50 avro, 1.640 sterlin, 227 dolar ve 42 bin 900 TL nakit ele geçirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu yargılanan Murat Ongun’un, mahkemedeki savunmasında evinde yapılan arama sırasında oğlunun kumbarasındaki harçlığa el konulduğunu iddia etmesi yeni bir tartışma başlattı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Medyadan Sorumlu Yöneticisi Murat Ongun, bugün yaptığı savunma sırasında; soruşturma kapsamında evinde yapılan arama sırasında oğlunun harçlığının alındığını, bu hususun daha sonra Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandığını ve DMM’nin “oğlumun harçlığı kasadan çıktı” şeklinde açıklama yaptığı görülmüştür.

"ONGUN'UN İDDİALARI MANİPÜLASYON"

Doğrusu; İletişim Başkanlığı DMM, o tarihte yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “Polisler, Murat Ongun’un oğlunun kumbarasındaki 3-5 bin TL’yi aldı” şeklindeki iddiaların manipülasyon olduğu belirtilmiştir.

Açıklamada, arama sırasında bir kumbaradan para alınmadığı; arama tutanağına göre söz konusu nakit paranın kasadan, diğer yabancı para birimleriyle birlikte ele geçirildiği ifade edilmiştir.

"ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

DMM o dönemki açıklamasına göre bahse konu ikamette farklı noktalarda bulunan 9 bin 800 TL ve 20 bin TL’nin yanı sıra, bir kasada bulunan 31 bin 50 avro, 1.640 sterlin, 227 dolar, 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL ve 100 TL nakit paraya el konulmuştur.

Dolayısıyla Murat Ongun’un, DMM açıklamasını çarpıtarak algısı oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. DMM açıklaması, aramada el konulan nakitlerin kasada ve ikametin farklı noktalarında bulunduğunu ortaya koymuştur."

Kaynak: Haberler.com
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