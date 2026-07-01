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Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetim ekibi taşlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetim ekibi taşlı saldırıya uğradı
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Dicle Elektrik ekipleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapay zeka destekli analizlerle tespit edilen kaçak elektrik kullanımına yönelik denetimde 30 abone hakkında işlem yaptı. Denetim sonrası ekiplerin araçları taşlı saldırıya uğradı, maddi hasar oluştu.

Dicle Elektrik ekipleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirdikleri kaçak elektrik denetimi sonrasında taşlı saldırıya uğradı. Yapay zeka destekli analizler sonucunda kaçak kullanım tespit edilen bölgede yapılan kontrollerde 30 abone hakkında işlem uygulanırken, denetimlerin ardından ekip araçları hedef alındı.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Şirketin saha ekipleri, yapay zeka destekli analizler doğrultusunda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yeşilalıç Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 hanenin bulunduğu mahallede yapılan kontrollerde farklı yöntemlerle kaçak elektrik kullandığı belirlenen 30 abone hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Denetim sonrası ekiplerin önü kesildi

Sabah saatlerinde başlayan denetimlerin tamamlanmasının ardından mahalleden ayrılmak isteyen Dicle Elektrik ekipleri, beklenmedik bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bir grup, ekiplerin geçiş güzergahını kapatarak araçların hareket etmesini engelledi. Daha sonra taşlı saldırıya dönüşen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hizmet araçlarında maddi hasar meydana geldi. Yaşanan saldırıyla ilgili güvenlik kuvvetleri inceleme başlattı. Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımının hem enerji arz güvenliğini hem de şebeke altyapısını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, yasal mevzuat çerçevesinde denetim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi. Şirket, sahada görev yapan çalışanların can güvenliğini tehdit eden saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, kamu hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için toplumsal desteğin önemine bir kez daha işaret etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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