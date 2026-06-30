Haberler

Edirne'de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Süloğlu ilçesinde asfalt yüzeylerinde yumuşama ve erime meydana geldi. Belediye ekipleri, trafik güvenliği için yollara kum sererek geçici önlem aldı. Yetkililer, sıcaklıkların devam etmesi halinde benzer sorunların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Edirne genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı kentte özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da yükseldi.

Süloğlu ilçesinde sıcak havanın etkisiyle bazı noktalarda asfalt yüzeylerinde yumuşama ve erimeler meydana geldi. Yol yüzeyinde oluşan deformasyonların sürücüler açısından risk oluşturmaması amacıyla belediye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, eriyen asfaltın araç lastiklerine yapışmasını önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol üzerine kum sererek geçici önlem aldı.

Yaşanan durumun ardından çok sayıda vatandaşın belediyeyi arayarak bilgi aldığı belirtilirken, yetkililer aşırı sıcaklıkların devam etmesi halinde benzer sorunların farklı bölgelerde de görülebileceğine dikkat çekti. Özellikle asfalt kaplamaların yoğun güneş ışığına uzun süre maruz kaldığı alanlarda sıcaklığın etkisinin daha fazla hissedildiği ifade edildi.

Vatandaşlar ise son yılların en sıcak yaz dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek, öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldığı bildirildi - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı! 7 il başkanının ihracı isteniyor

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar

Çapkanlar'a bak sen! Tuvalete elini sokan polis neler çıkardı neler
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı

İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım

Bavul içinde yol kenarına bırakılmıştı! Katilden itiraf gibi sözler
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı