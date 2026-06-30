Almanya'da yaşanan fiyasko sonrası Nagelsmann'dan ortalığı alevlendirecek sözler
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılarda yenilerek elenen Almanya'nIN teknik direktörü Julian Nagelsmann, geleceğine dair net mesajlar verdi. Nagelsmann, istifa etmeyi düşünmediğini vurgulayarak, federasyonun kararını beklediğini belirtti. Bu durum ülkede tepkiyle karşılandı.
- Almanya, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltılarla yenilerek turnuvadan elendi.
- Teknik direktör Julian Nagelsmann, istifa etmeyeceğini ve federasyonun devam etmek istemesi halinde göreve hazır olduğunu açıkladı.
- İtalyan basınına göre Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'ndan resmi teklif alması durumunda görevi kabul etmeye sıcak bakıyor.
FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda yenilip elenerek turnuvaya erken veda eden Almanya’da sular durulmuyor. Yaşanan bu büyük hayal kırıklığının ardından panzerlerde köklü bir yapılanmaya gidilmesi beklenirken teknik direktör Julian Nagelsmann'dan gelen açıklama ülkede ortalığı karıştırdı.
''İSTİFA ETMİYORUM!''
Dünya Kupası'na veda etmelerinin ardından açıklama yapan Julian Nagelsmann, geleceğine dair net mesajlar verdi. Görevini bırakmayı düşünmediğini vurgulayan genç çalıştırıcı, "İstifa etme niyetim yok. Eğer federasyon benimle yola devam etmek isterse ben hazırım. Ancak beni istemiyorlarsa bunu yüzüme söylemeliler. Benim açımdan bir istifa kararı söz konusu değil.'' dedi.
KLOPP'UN İSMİ GEÇİYOR
Alman futbolseverlerin takımın başında görmeyi en çok arzuladığı isim olan Jürgen Klopp ise sessizliğini koruyor. Konuyla ilgili Magenta TV’ye konuşan tecrübeli teknik adam, "Bu ihtimal üzerine henüz kafa yormadım. Şu anda adımın milli takımla anılmasını normal karşılıyorum ancak bunu konuşmanın sırası değil." ifadelerini kullandı.
RESMİ TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK
Buna karşın İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan iddialara göre; Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'ndan resmi bir teklif alması durumunda Red Bull bünyesinde yürüttüğü küresel futbol faaliyetleri koordinatörlüğü görevini bırakarak takımın başına geçmeye sıcak bakıyor.