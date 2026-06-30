Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti

Nba ekibi Los Angeles Lakers, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran süper yıldız LeBron James ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

LAKERS'TAN LEBRON'A VEDA

Lakers yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, efsane oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilerek "LeBron James'e hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz. O, Lakers ailesinin her zaman değerli bir parçası olarak kalacak." ifadelerine yer verildi.

YENİ ADRESİ İÇİN İDDİALAR

LeBron'un yeni takımı merakla beklenirken, Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Golden State Warriors en güçlü adaylar olarak görülüyor.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerinde 2018 yılından bu yana Los Angeles Lakers formasını giyen LeBron James, bu süreçte takımıyla bir kez NBA şampiyonluğu, bir kez de NBA Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.