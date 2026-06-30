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Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 17 yaşındaki F.K., henüz bilinmeyen bir nedenle 11 yaşındaki komşusu İbrahim Halil A.'yı sopayla darp etti. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alınırken, aile şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki komşusunu sopayla öldüresiye dövdü. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki F.K., henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu olan 11 yaşındaki İbrahim Halil A.'ya sopa ile saldırdı. Başına aldığı darbe ile yere düşen çocuk, dakikalarca yerde darp edildi. Yakınları tarafından fark edilen çocuk, araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasında ve ayağında yara ve morluklar oluşan çocuğun acil servisteki tedavisi sürüyor.

Aile komşularından şikayetçi oldu

Çocuklarının kendisinden yaşça büyük komşuları tarafından dakikalarca sopa ile dövüldüğünü öne süren aile, darp raporu ile şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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