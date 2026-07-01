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Lüks aracıyla girdiği pazar tezgahını darmadağın etti

Lüks aracıyla girdiği pazar tezgahını darmadağın etti Haber Videosunu İzle
Lüks aracıyla girdiği pazar tezgahını darmadağın etti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek karpuz tezgahını ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek tezgahlardaki karpuzları ezdi. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 106 Sokak üzerinde otomobiliyle seyreden kadın sürücü, 106 Sokak'ta salı günleri kurulan tarihi semt pazarı ile karşılaştı. Aracıyla geri manevra yapmayan ve alkollü olduğu öne sürülen kadın, aracıyla pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü, vatandaşların tepkisine aldırış etmeden yoluna devam etti. Çevredeki pazarcı esnafı ile vatandaşlar duruma tepki gösterirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Ürünleri telef olan pazarcı esnafı ise maddi zarar oluştuğunu belirtti. Çevrede kısa süreli paniğe neden olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin pazar tezgahlarının bulunduğu alana girdiği, yerdeki karpuz ve kavunları aracın altına alarak ezdiği anlar yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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