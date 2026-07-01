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Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adaylar arasında tartışma yaratan iki soru hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yürüttüğü inceleme sonuçlandı. AYT Matematik testinde yer alan bir sorunun cevabı "A" olarak güncellenirken, Edebiyat testindeki bir soru değerlendirme dışı bırakıldı. İptal sonrası geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacak puan değerleriyle birlikte milyonlarca adayın standart puanı ve başarı sıralamasını doğrudan etkilenecek.

  • ÖSYM, AYT Matematik Testi'ndeki 23 numaralı sorunun cevabını C'den A'ya değiştirdi.
  • ÖSYM, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'ndeki 20 numaralı soruyu iptal etti.
  • İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak puanlar yeniden hesaplanacak.

20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarının ardından, bazı soruların doğruluğuna dair itirazlar gündeme gelmişti. Ösym, madde analizlerini inceleyerek ve cevap anahtarlarını kontrol ederek bilimsel değerlendirme sürecini tamamladığını duyurdu. Yönetim Kurulu tarafından alınan nihai kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

MATEMATİKTE 23 NUMARALI SORUNUN CEVABI DEĞİŞTİ

Yapılan bilimsel incelemeler sonucunda, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı soruya yönelik itirazlar değerlendirildi. Sorunun daha önce sisteme "C" olarak girilen cevabının, yapılan düzeltmeyle birlikte "A" olarak değiştirilmesine karar verildi.

EDEBİYAT TESTİNDE BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Ösym'nin masaya yatırdığı bir diğer soru ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'ndeydi. Temel Soru Kitapçığı’nda 20 numaralı sırada yer alan bu sorunun, tamamen iptal edilmesine hükmedildi.

SIRALAMA DEĞİŞECEK

İptal edilen sorunun puan hesaplamasına nasıl yansıyacağı konusu ise Ösym'nin ilgili kuralına göre uygulanacak:

"2026-YKS Kılavuzunun '3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?' maddesinde yer alan 'Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

Yapılan bu güncellemeler, geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacak puan değerleriyle birlikte milyonlarca adayın standart puanını ve başarı sıralamasını doğrudan etkileyecek.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Oraya kapanıp aylarca yiyip içenlerin sorumlulukları hiç mi yok bu işlerde. Günahından değerini kalmadı. Yazık yahu o gençlere. O sorununu yerine doğru bir soru olsa herkes ne yapabilirdim ne de yapamayabilirim di. Ne olacak o nir tek soru ile değerlendirilmeyw alınmayn jşr soru ile belli ilk 50bşne girecekken şimdi 70 binde olacak. Allaha havale edin. Her işimiz Ona kaldı.

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Türkiye’deki eğitim sisteminin özetidir YÖK .her yıl aynı sorunlar .

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Bir şeyi düzgün yapan kaldı mı? Macın ortasında sürekli kural değiştiren bir sistem haline geldik Bu nedir?

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