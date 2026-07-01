Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat organizasyonlarından biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Sakarya'da gerçekleştirilecek. 4-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalde konserlerden tiyatroya, sergilerden gastronomi etkinliklerine kadar yüzlerce program sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı bu yıl ilk kez Sakarya olacak. Dokuz gün sürecek organizasyon boyunca kentin farklı noktalarında kültür, sanat ve gastronomi alanında çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

"SAKARYA'NIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK"

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sakarya'nın ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yer almasının önemli bir adım olduğunu belirterek, şehrin sahip olduğu kültürel mirasın ve yaşayan geleneklerinin çok daha geniş kitlelere ulaşacağını söyledi.

Festival boyunca gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle Sakarya'nın kültürel birikiminin görünür hale geleceğini vurgulayan Ersoy, şehrin tarih, kültür ve doğayı aynı potada buluşturduğunu ifade etti.

Ersoy, 6. yüzyıldan günümüze ulaşan Justinianus Köprüsü, Osmanlı sivil mimarisinin önemli örneklerini barındıran Taraklı'nın tarihi evleri, doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden Sapanca Gölü ve Karadeniz'in en uzun sahil şeritlerinden biri olan Karasu Plajı'nın Sakarya'nın kültürel kimliğini oluşturan önemli değerler arasında bulunduğunu söyledi.

Bakan Ersoy ayrıca festival kapsamında oluşturulan 45'i aşkın "Lezzet Noktası" seçkisi sayesinde Sakarya'nın gastronomi zenginliğinin de ziyaretçiler tarafından keşfedileceğini belirterek, organizasyonun kültür turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

ÜCRETSİZ KONSERLER DÜZENLENECEK

Festival kapsamında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Haluk Levent, Ferhat Göçer, Demet Akalın, Sefo, Ebru Yaşar, Resul Dindar, Bayhan, Oğuzhan Koç ve Kıraç sahne alacak.

Bunun yanı sıra Türk Halk Müziği konserleri, piyano resitalleri, söyleşiler ve "Süt Kardeşler" tiyatro oyunu da programda yer alacak.

SAKARYA'NIN YÖRESEL LEZZETLERİ TANITILACAK

Festival kapsamında oluşturulan 45'i aşkın "Lezzet Noktası"nda Sakarya'nın yöresel mutfağı ziyaretçilerle buluşacak. Coğrafi işaretli Islama Köfte ve Adapazarı Kabak Tatlısı başta olmak üzere dartılı keşkek, mancarlı pide, Çerkez tavuğu ve Abhaz mutfağından birçok lezzet katılımcılara sunulacak.

SERGİLER VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ DE YER ALACAK

Festival boyunca kentin farklı noktalarında sergiler, geleneksel sanat atölyeleri, kültürel miras etkinlikleri ve edebiyat söyleşileri düzenlenecek.

Aziz Duran Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü'nde ise yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları ve eğitici etkinliklerle çocuklara yönelik özel programlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haberler.com