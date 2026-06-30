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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi
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Fenerbahçe’de ağrıları nedeniyle bugün yapılan antrenmana çıkmayan Anderson Talisca, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedbir amaçlı MR’a girdi. Talisca’nın durumuna yarın sabah sağlık heyeti tarafından yeniden bakılacak. Kendisini iyi hissederse çalışmalara başlayacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi'nin ardından bir korkutan haber daha geldi.

TALISCA MR'A GİTTİ

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, ağrıları sebebiyle takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmana katılamadı. Sağlık heyetinin kararıyla riske edilmeyen Brezilyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek MR kontrolünden geçirildi.

SON DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Talisca’nın son durumu, yarın sabah sağlık heyeti tarafından yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Tecrübeli futbolcunun kendisini iyi hissetmesi durumunda takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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