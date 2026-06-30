Kadın futbolcu evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümde hedefte eski koç var

İngiliz kadın futbolunun en sevilen ve başarılı isimlerinden biri olan, Sheffield United forması giyen 27 yaşındaki Maddy Cusack’ın 2023 yılının Eylül ayında evinde ölü bulunmasının ardındaki sır perdesi aralanıyor. Genç yıldızın ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında (Inquest) mahkemede ifade veren acılı baba David Cusack, kızının ölümünün arkasında yatan psikolojik çöküşü ve eski teknik direktörünün kulübe katılmasıyla başlayan "kabus dolu" süreci saniye saniye anlattı.

20 Eylül 2023 tarihinde İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki Horsley köyündeki evinde asılı halde bulunan talihsiz futbolcunun babası, kızının hayatına son vermeden önce eski teknik direktörü Jonathan Morgan’ın kulübe geri dönme ihtimali nedeniyle büyük bir "dehşet ve umutsuzluk" içinde olduğunu açıkladı.

Soruşturma duruşmasında sunulan ifadelere göre Maddy Cusack, daha önce Leicester City’de birlikte çalıştığı teknik direktör Jonathan Morgan’ın sert ve kırıcı yönetim tarzı nedeniyle kulüpten ayrılmıştı. Babası, kızının Leicester City’den ayrıldığında "hayatında hiç böyle bir karakterle karşılaşmadığını" ve Morgan'ın insanlarla iletişim kurma biçiminin kızının hayatını "çekilmez hale getirdiğini" belirtti.

Leicester’dan ayrıldıktan sonra Ocak 2019’da Sheffield United’a transfer olan Maddy, burada adeta yeniden doğmuştu. Kulübün pazarlama departmanında da yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan genç kadın, Sheffield’daki hayatını ve kariyerini çok seviyordu. Ancak bu huzur, Şubat 2023’te Jonathan Morgan’ın Sheffield United kadın takımının başına teknik direktör olarak getirilmesiyle tamamen son buldu.

Baba David Cusack, mahkemedeki ifadesinde o günleri şu sözlerle aktardı: "Onun yeniden hayatına gireceğini öğrendiğinde tam anlamıyla yıkıldı. Ben yine de pozitif kalmaya çalışarak, 'Bak, belki de değişmiştir. İkiniz için de temiz bir sayfa olur' dedim ama işler hiç de öyle gitmedi."

Tam Zamanlı Sözleşme Kabusa Döndü

Mahkemede sunulan verilere göre, Maddy ölümünden önceki aylarda her zaman çok sıkı takip ettiği sağlıklı beslenme düzenini bırakmış, motivasyonunu tamamen kaybetmiş ve hayata karşı küsmüştü. Babası, kızının kendisini tamamen salmadığını ancak içinin boşaldığını ve adeta çöktüğünü ifade etti.

Duruşmada avukatı olmadan kendisini savunan teknik direktör Morgan, babaya kızının Leicester City’den ayrılma sebebinin geçirdiği sakatlık yüzünden forma şansı bulamaması olup olmadığını sordu. Baba David ise kızının sakatlık yüzünden değil, tamamen Morgan ile yaşadığı "kişilik çatışması" ve psikolojik baskı yüzünden ayrıldığını yineledi.

Kızının ölümünden önceki süreçte en çok istediği şey olan "tam zamanlı (profesyonel) futbolcu sözleşmesi" imzalamasının, ironik bir şekilde onun için en kötü şeye dönüştüğünü söyleyen acılı baba, sözleşme sürecinin tüm yaz boyunca kasıtlı olarak uzatıldığını iddia etti:

"Benim teorime göre, kulüp bilerek süreci uzattı. 'Eğer ona sözleşme teklif etmezsek başka yere gider' diye düşündüler. Temmuz ayında kızım iyice hastalandı. Sonunda tam zamanlı sözleşmeyi imzaladığında ise antrenman saatleri ile kulüpteki pazarlama işi çakışmaya başladı. İki rolü birden nasıl idare edeceğini bilemiyordu, aşırı kaygılı ve endişeliydi. Üstelik aldığı para bir önceki yıla göre daha azdı. Yaşama sevincini tamamen kaybetmişti."

Kızının bir keresinde "Benim bir geleceğim yok" dediğini belirten baba, kızlarının intihar eğilimli olduğunu düşünmediklerini, sadece ağır bir depresyon geçirdiğini zannettiklerini itiraf etti.

Soruşturmada, Sheffield United kulübünün Maddy’ye herhangi bir psikoterapi veya profesyonel ruh sağlığı desteği sağlamadığı ortaya çıktı. Doktorundan iş göremezlik raporu alan ve antidepresan ilaçlar kullanmaya başlayan genç futbolcunun, akıl sağlığı sorunlarını bir "bahane" olarak kullanması durumunda takımdan tamamen dışlanmaktan, alay edilmekten ve dışlanmaktan korktuğu belirtildi.

Kızını evlerinin üst katında hareketsiz halde bulan ve ambulans çağırıp kalp masajı yapmasına rağmen kurtaramayan David Cusack, adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurguladı:

"Kızımın ölümünün ardından, bu durumdan sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişilerin hesap vermesini istiyoruz. 'Ne yazık, çok yazık oldu' deyip geçiştirmek yerine, kızımın bize anlattığı tüm sorunları raporlaştırıp şikayette bulundum. Hedef tahtasındaki adam Bay Morgan'dır. Bu ölüm bir gizem değil, her şey ortada."

Sheffield United kulübünün Aralık 2023’te tamamladığı kendi iç soruşturmasında ise teknik direktör veya yönetim kanadında herhangi bir usulsüzlük ya da suç unsuru bulunmadığı iddia edilmişti.

Maddy Cusack, ölümünden önce Sheffield United kadın futbol takımında 100 resmi maça çıkan ilk kadın futbolcu unvanına sahipti ve kulübün en kıdemli, en sevilen oyuncularından biriydi. Ölümünün ardından tüm İngiliz futbol kamuoyu yasa boğulmuştu.