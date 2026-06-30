Haberler

Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp

Bilecik'te 'Ben gidiyorum' notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde babasının aracına 'Ben gidiyorum' notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit Gönül, 3 gündür kayıp. Ailesi ve emniyet güçleri çocuğu arıyor.

Bilecik'te babasının aracına "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit Gönül 3 gündür kayıp.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde ailesi ile ikamet eden 16 yaşındaki Yiğit Gönül 3 gün önce sabah 08.00'da evinden ayrıldı. Eve bir daha dönmeyen Yiğit, babasının arabasına da "Ben gidiyorum, beni bir daha aramayın, siz bu notu bulduğunuzda ben çoktan gitmiş olacağım" notunu bıraktı. Acılı baba Yasin Gönül durumu Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne iletti. En son evden çıktığı gün olan cumartesi sabahı Gölpazarı çarşı merkezinde görülen çocuğa ait bir ize henüz ulaşılamadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı
Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Dosyada eş detayı: 4,5 milyon TL kira, takı savunması...
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

"Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor"