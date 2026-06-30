Haberler

Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor

Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 yenerek üst tura çıktı. Norveçli futbolcular ve taraftarlar, maç sonunda ikonikleşen kürek çekme kutlamasını yeniden gerçekleştirdi. Bu eşsiz anlar büyük beğeni topladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, Fildişi Sahili'ni nefes kesen bir oyunun ardından 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte stadyumda büyük bir coşku seli yaşandı.

NORVEÇ'TEN VİKİNG ÇILGINLIĞI

Maçın ardından Norveçli futbolcular ve tribünleri dolduran binlerce taraftar, yeşil sahalarda artık bir klasik hâline gelen ikonik "kürek çekme" kutlamasını hep birlikte yeniden canlandırdı. 

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Ortaya çıkan bu eşsiz ve senkronize görüntüler, yeniden turnuvanın en unutulmaz anları arasına girdi. Norveç’in hem zaferi hem de bu sempatik şovu futbol dünyasından büyük beğeni topladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı

Böyle keçi ilk kez görüldü
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı

Bu adamı durdurabilmek imkansız!
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş

Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek
UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ceza

UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ceza!