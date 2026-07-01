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Survivor'dan döner dönmez ilk yediği yemek ortaya çıktı

Survivor'dan döner dönmez ilk yediği yemek ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Survivor'dan döner dönmez ilk yediği yemek ortaya çıktı
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Milli atlet ve Survivor yarışmacısı Seda Albayrak, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak Survivor'da yaşadığı açlık mücadelesini ve yarışma sonrası ilk tercihlerini anlattı. Aylarca en çok Türk dönerini özlediğini söyleyen Albayrak, elendikten sonra ilk olarak hamburger yediğini, Türkiye'ye döner dönmez ise hasret kaldığı dönerin tadını çıkardığını söyledi.

Survivor 2026'nın dikkat çeken isimlerinden Seda Albayrak, yarışma boyunca en çok özlediği yemekleri ve adadan döndükten sonra ilk ne yediğini Haberler.com ekranlarında anlattı. Açlıkla geçen ayların ardından yaşadığı ilk yemek heyecanını paylaşan Albayrak, en çok özlediği lezzetin döner olduğunu söyledi.

DÖNERİ ÇOK ÖZLEDİĞİNİ ANLATTI

Survivor'da ilk zamanlarda sürekli yemek hayali kurduklarını belirten Seda Albayrak, yarışmanın ilerleyen dönemlerinde ise bu isteğin azaldığını söyledi. Albayrak, "İlk zamanlar hamburger, pizza, çikolata, her şeyi yiyeceğim diyordum. Ama sonlara doğru midem küçüldü. En çok özlediğim şey ise Türk döneriydi." ifadelerini kullandı.

"İLK ÖNCE HAMBURGER, TÜRKİYE'DE İSE DÖNER YEDİM"

Yarışmadan elendikten sonra bekleme sürecinde ilk olarak hamburger yediğini anlatan Albayrak, "Hamburgeri çok seviyorum. Bana bunun büyük ödül olduğunu söylemişlerdi, o zaman inanmamıştım ama gerçekten en büyük ödüllerden biriymiş." dedi.

Türkiye'ye döndüğünde ise ilk tercihinin döner olduğunu belirten milli sporcu, "Türkiye'ye gelir gelmez döner yedim. Gerçekten çok özlemiştim." diye konuştu.

Melis Yaşar
Melis Yaşar
Haberler.com
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