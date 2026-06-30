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Rusya Büyükelçiliği: "İki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek"

Rusya Büyükelçiliği: 'İki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek'
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele için iki adet Be200 uçağının gönderileceğini duyurdu.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'ye iki adet Be200 uçağı gönderileceğini duyurdu.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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