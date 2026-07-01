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Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında Türkiye'nin iade talepleri doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. En fazla iade Gürcistan ve Almanya'dan gerçekleşirken, yurt dışına kaçan suçluların tavizsiz şekilde takip edileceğini belirten Gürlek, "Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

  • 2026 yılının ilk altı ayında 31 farklı ülkeden 197 suçlu Türkiye'ye iade edildi.
  • İade edilenlerin 85'i Gürcistan, 52'si Almanya, 9'u Yunanistan, 8'i Karadağ, 6'sı Bulgaristan'dan getirildi.
  • İade süreçleri Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları iş birliğiyle yürütülüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk altı ayında 31 farklı ülkeden toplam 197 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İade süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini belirten Gürlek, "Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler." dedi.

2026 yılının ilk yarısında Türkiye'nin iade talepleri doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 kişinin Türkiye'ye getirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, iadesi sağlanan kişilerin adli suçlar ve terör suçları kapsamında arandığı belirtilirken, suçluların ilgili yargı mercilerine teslim edildiği ifade edildi.

EN FAZLA İADE GÜRCİSTAN VE ALMANYA'DAN

Verilen bilgilere göre, iade edilen 197 kişiden 85'i Gürcistan'dan, 52'si Almanya'dan, 9'u Yunanistan'dan, 8'i Karadağ'dan, 6'sı Bulgaristan'dan, 3'ü Hollanda'dan ve 3'ü Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Bunun yanı sıra Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya'dan ikişer; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna'dan ise birer kişinin iadesi gerçekleştirildi.

"SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOK"

Açıklamada, Türkiye'nin iade taleplerine yaklaşımın, diğer ülkelerin Türkiye'nin haklı iade taleplerine gösterdiği iş birliği ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde değerlendirileceği vurgulandı.

Suç örgütü üyeleri, teröristler, dolandırıcılar ve kamu düzenini tehdit eden kişilerin hangi ülkeye kaçarsa kaçsın takip edileceği belirtilirken, "Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır." mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca, iade süreçlerinin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütüldüğü belirtilerek sürece katkı sağlayan ülkelere teşekkür edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

hikaye gönderdiklerinizi geri alıyorsunux

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