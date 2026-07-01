Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Afganistan ile Pakistan arasında son günlerde artan gerilim yeni bir boyut kazandı. Taliban yönetimi, Pakistan'ın sınır bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu belirtilen hedeflere hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

DEAŞ HEDEFLERİNİN VURULDUĞU AÇIKLANDI

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Saranan kasabası ile Hayber Pahtunhva eyaletindeki bazı noktalarda DEAŞ'a ait hedeflerin hava saldırılarıyla vurulduğu bildirildi.

Operasyonun, sınır hattında faaliyet gösterdiği belirtilen DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

PAKİSTAN: 4 İHA'YI DÜŞÜRDÜK

Pakistan Silahlı Kuvvetleri ise Belucistan bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından 4 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

Belucistan'daki yerel yetkililer de saldırıyı doğrularken, düşürülen İHA'lardan birinin Saranan kasabasında bir okulun yakınına düştüğünü açıkladı. Olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

GERİLİM GEÇEN HAFTA TIRMANMIŞTI

İki ülke arasındaki tansiyon, Pakistan'ın geçtiğimiz pazartesi günü Afganistan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısının ardından yeniden yükseldi.

Söz konusu saldırıda en az 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Pakistan yönetimi, Afganistan'ı kendi topraklarında saldırı planlayan silahlı gruplara güvenli alan sağlamakla suçlarken, Taliban yönetimi bu iddiaları reddediyor. Sınır hattında yaşanan son gelişmeler, iki komşu ülke arasındaki güvenlik krizinin daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı