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Torunlarına bile anlatacakları tarihi olaya şahit olurken televizyon uyku moduna girdi

Torunlarına bile anlatacakları tarihi olaya şahit olurken televizyon uyku moduna girdi Haber Videosunu İzle
Torunlarına bile anlatacakları tarihi olaya şahit olurken televizyon uyku moduna girdi
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 mağlup eden Paraguay, adını son 16 turuna yazdırdı. Paraguay taraftarlarının Almanya'ya karşı penaltı atışlarını izlediği esnada televizyonun uyku moduna geçtiği, taraftarların atılan son penaltıyı göremediği görüldü.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda dün gece tarihi bir dram ve neşe bir arada yaşandı. Almanya karşısında müthiş bir direnç gösteren Paraguay, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadeleyi seri penaltı atışlarında 4-3 kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Almanya ise büyük bir sürprizle turnuvaya veda etti.

TARİHİ ANLARA UYKU MODU MOLASI

Paraguay'ın zafer anına absürt bir televizyon kazası damga vurdu. Ülkedeki bir grup taraftar, nefeslerini tutup takımlarının kader penaltısını beklediği esnada televizyonun otomatik uyku moduna geçmesiyle neye uğradığını şaşırdı. 

YAN SOKAKTAN GELEN SESLERLE ÇILGINA DÖNDÜLER

Ekranın kararmasıyla atılan son penaltıyı göremeyen taraftarlar büyük şok yaşarken, yan sokaktan yükselen çığlıklarla turladıklarını anlayıp kutlamalara başladı. Tarihi zafer, bu trajikomik ekran kazasıyla hafızalara kazındı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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