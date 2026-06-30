''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evine kızına hizmet vermek üzere gelen genç bir kadın kuaförünün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği yönündeki iddialara ilk açıklama geldi.

YAZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Yaz Yıldırım yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan bu üzücü olayın kendileriyle bir ilgisi bulunmadığını belirtti. Olayın kendi ikametlerinde yaşanmadığının altını çizen Yıldırım, "Bugün haber konusu olan olayın benimle hiçbir ilişkisi yoktur ve bahsi geçen hadise bizim evimizde gerçekleşmemiştir. Bazı yayın organlarında olayın sanki bizim evimizde yaşandığı algısı oluşturulması nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.

MERDİVEN ÇIKARKEN FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Paylaşılan bilgilere göre; Manikür ve pedikür hizmeti sunmak amacıyla Üsküdar’a bağlı Kandilli Mahallesi’ndeki bir eve giden kuaför Derya Gündoğdu, merdivenleri çıktığı esnada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da kadının rahatsızlanarak düştüğü anlar tespit edilirken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gündoğdu kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, kadının kesin ölüm sebebini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.