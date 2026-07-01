Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini Haberler.com'a bozdu

Şırnak Üniversitesi'nde liyakat tartışmalarının merkezinde yer alan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

SKANDAL SÖZLER GÜNDEM YARATTI

Rektör Alkış, kendisine atfedilen metinde yer alan, "Bugüne kadar her mücadeleyi kazanmış Rektörünüz olarak üzülerek öğrendim ki; çok sevdiğim kız kardeşim Halime’min kızı, biricik yeğenim Gülizar Artuç'u İlahiyat Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi kadrosuna atamamdan; Amcaoğlum Emrullah Alkıç’ı Müftülükten üniversitemize naklen geçirerek Fakülte Sekreterliği görevine yükseltmemden ve ardından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirmemden; Sır küpüm ve yakın dostum Mesut Bayra ’ı MEB’de öğretmen iken üniversitemize geçirerek İdil Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Hukuk Müşaviri görevlerine atamamdan bazı haddini bilmez ahmaklar rahatsız olmuş. YÖK’teki ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki ağırlığımı ve etkimi kullanarak üniversitemize her sene çok sayıda kadro tahsisi yaptırdım. Başıbozukların hepsini YÖK Başkanımız ve Başkanvekilimiz ile görüşerek üniversiteden attım. Bugün Resmi Gazete'de ilan ettiğimiz kadrolara, Rektörüne sadakatte ve bağlılıkta kusur etmeyen kişileri atamaya karar verdim. Cübbelerini bizzat ben giydireceğim. Emrimdir; siz de şimdiden bu arkadaşlarımızı ziyaret edip tebrik edin" sözlerini kesin bir dille yalanladı.

"YÖK BU İDDİLARI TAKİPTE"

Abdurrahim Alkış, "Bunlar gerçek dışı haberler. Tamamı iftira. YÖK zaten bu iddiaları takipte. Yüzlerce yalan haber yapıldı. Arkadaşlar bunların hepsini topladılar. Yapılan incelemeler sonucunda bunların yalan olduğu defalarca ortaya çıktı" dedi.

"O SÖZLER BANA AİT DEĞİL"

Kendisine atfedilen skandal paylaşımı "Kesinlikle bana ait değil" diyerek yalanlayan rektör, "Bu görevde böyle bir açıklama yapmam mümkün mü? Paylaşılan yazıya ait görseller gerçek değil" ifadelerini kullandı.

"YEĞENİM BENDEN 3 DÖNEM ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ"

Metinde "akraba kadrosu" olarak adı geçen isimlere ilişkin sorumuza da yanıt veren Rektör Alkış, şu sözlere yer verdi:

"Gülizar Ertuç yeğenim, kendisi benden 3 dönem önce göreve başlamış. Üniversitede tanıdığım 5 isim var. Üçü benden önce, ikisi sonrasında göreve gelmiş. Bunlardan sadece biri akademik personel, diğerleri ise idari personel. Doktoraları bitmiş, kurumlar arası geçişle göreve gelmişler."

"ÜNİVERSİTEDE YALAN HABERLERİ YAYANLAR VAR"

Söz konusu isimlerin atanmasında herhangi bir aracılık yapmadığını vurgulayan Abdurrahim Alkış, "Bu ülkede kurumlar var, hukuk var. Bunlar gözden kaçar mıydı? Bir tanesi gerçek olsa görevden alınırdım. Her şey sıkı kontrolden geçiliyor" ifadelerine yer verdi. Hakkında şu an bir soruşturma bulunmadığını belirten Alkış, gündemdeki iddialara ilişkin ise "Üniversitede yalan haberleri yayanlar var" çıkışında bulundu.

Kaynak: Haberler.com