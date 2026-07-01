Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönmesiyle başlayan çalkantılı süreç, yerel yönetimlerde de dengeleri sarsmaya devam ediyor. Partideki çift başlılık, kaos ve hukuki süreçlerden rahatsızlık duyan bazı belediye başkanlarının farklı arayışlara girdiği iddia edilirken, bu kez gözler İzmir'e çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam edeceği yönündeki kulis bilgileri gündeme oturdu.

"AK PARTİ'YE GEÇMEK İÇİN YOĞUN BİR ÇABA GÖSTERİYOR"

TGRT ekranlarında yayımlanan programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Mustafa Yavuz, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmak üzere İzmir'deki iktidar kurmaylarıyla görüşme trafiği yürüttüğünü öne sürdü. Tugay'ın, Özgür Özel'in işaret ettiği olası yeni parti oluşumunda yer almayacağını belirten Yavuz, iddialarını şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Cemil Tugay şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için çok yoğun bir kulis ve temas halinde. Evet, net bilgi söylüyorum. Cemil Tugay, AK Parti'nin İzmir'deki kurmaylarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için şu anda yoğun bir çaba ya görüşme trafiği içerisinde."

ÖZEL İLE TUGAY ARASINDAKİ İPLER KOPTU

Mustafa Yavuz, Özgür Özel ile Cemil Tugay arasındaki ilişkinin onarılamaz bir noktaya geldiğini de vurguladı. Her iki tarafın yakın çevresiyle görüştüğünü ifade eden Yavuz, durumun vehametini şöyle özetledi:

"Özgür Özel'le Cemil Tugay'ın arası zaten bir süredir bozuk. Her iki taraf da birbirine neredeyse ağır sözler söyleyecek noktada. Yani ipler zaten kopmuş. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi yeni parti kurulduğunda Cemil Tugay yanımızda olacak, öyle bir durum Cemil Tugay tarafında yok kesinlikle."

ÖZGÜR ÖZEL'İN İZMİR PROGRAMINA KATILMADI

Cemil Tugay hakkındaki bu iddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Özgür Özel'in İzmir ziyareti sırasında yaşandı. Hakkında AK Parti'ye geçeceği yönünde söylentiler bulunan Cemil Tugay, Özel'in İzmir'deki programlarına eşlik etmedi ve yanına gitmedi.

Ziyaret sırasında gazetecilerin Cemil Tugay'ın yokluğunu sorması üzerine Özgür Özel, "Buraya gelmesini zaten beklemem." yanıtını vermişti.

Kaynak: Haberler.com