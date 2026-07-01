Haberler

Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor Haber Videosunu İzle
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' krizi ve yönetim değişikliğinin yankıları sürerken, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmek için yoğun bir mesai harcadığı iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönmesiyle başlayan çalkantılı süreç, yerel yönetimlerde de dengeleri sarsmaya devam ediyor. Partideki çift başlılık, kaos ve hukuki süreçlerden rahatsızlık duyan bazı belediye başkanlarının farklı arayışlara girdiği iddia edilirken, bu kez gözler İzmir'e çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam edeceği yönündeki kulis bilgileri gündeme oturdu.

"AK PARTİ'YE GEÇMEK İÇİN YOĞUN BİR ÇABA GÖSTERİYOR"

TGRT ekranlarında yayımlanan programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Mustafa Yavuz, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmak üzere İzmir'deki iktidar kurmaylarıyla görüşme trafiği yürüttüğünü öne sürdü. Tugay'ın, Özgür Özel'in işaret ettiği olası yeni parti oluşumunda yer almayacağını belirten Yavuz, iddialarını şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Cemil Tugay şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için çok yoğun bir kulis ve temas halinde. Evet, net bilgi söylüyorum. Cemil Tugay, AK Parti'nin İzmir'deki kurmaylarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için şu anda yoğun bir çaba ya görüşme trafiği içerisinde."

ÖZEL İLE TUGAY ARASINDAKİ İPLER KOPTU

Mustafa Yavuz, Özgür Özel ile Cemil Tugay arasındaki ilişkinin onarılamaz bir noktaya geldiğini de vurguladı. Her iki tarafın yakın çevresiyle görüştüğünü ifade eden Yavuz, durumun vehametini şöyle özetledi:

"Özgür Özel'le Cemil Tugay'ın arası zaten bir süredir bozuk. Her iki taraf da birbirine neredeyse ağır sözler söyleyecek noktada. Yani ipler zaten kopmuş. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi yeni parti kurulduğunda Cemil Tugay yanımızda olacak, öyle bir durum Cemil Tugay tarafında yok kesinlikle."

ÖZGÜR ÖZEL'İN İZMİR PROGRAMINA KATILMADI

Cemil Tugay hakkındaki bu iddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Özgür Özel'in İzmir ziyareti sırasında yaşandı. Hakkında AK Parti'ye geçeceği yönünde söylentiler bulunan Cemil Tugay, Özel'in İzmir'deki programlarına eşlik etmedi ve yanına gitmedi.

Ziyaret sırasında gazetecilerin Cemil Tugay'ın yokluğunu sorması üzerine Özgür Özel, "Buraya gelmesini zaten beklemem." yanıtını vermişti.

Kaynak: Haberler.com
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Vahim iddia! Üniversiteye akrabalarını dolduran rektör Abdurrahim Alkış: İnancım gereği yaptım, emrimdir; tebrik edin

Vahim iddia! Kadroyu akrabalarıyla dolduran rektörden inanılmaz sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

NATO protestosunda büyük arbede! Tepki gösterince ortalık karıştı
Sakarya'da eylem ve etkinlikler 10 Temmuz'a kadar yasaklandı

Sakarya'da eylem ve etkinlikler 10 Temmuz'a kadar yasaklandı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Komşu komşuya bomba yağdırdı! Gerilim zirveye çıktı
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
Survivor'dan döner dönmez ilk yediği yemek ortaya çıktı

Survivor'dan döner dönmez ilk yediği şeye bakın