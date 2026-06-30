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Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş

Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş
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Atletico Madrid forması giyen Matteo Ruggeri hakkında sosyal medyada yayılan iddialar, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. 23 yaşındaki futbolcunun, ırkçı ve hakaret içerikli sesli mesajlar almak için bir kadına para ödediği öne sürüldü.

  • Atletico Madrid oyuncusu Matteo Ruggeri, bir kadına para ödeyerek ırkçı ve küfürlü sesli mesajlar göndermesini istedi.
  • Sızdırılan ses kaydında Ruggeri'ye ait olduğu iddia edilen mesajda, siyahilere hakaret ve ırkçılık itirafı yer alıyor.
  • İddialar resmi olarak doğrulanmadı ve Ruggeri henüz açıklama yapmadı.

La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Matteo Ruggeri, sosyal medyada yayılan çarpıcı iddialarla gündeme bomba gibi düştü. 

KADINA PARA ÖDEYİP GARİP MESAJLAR İSTEDİ

İddialara göre Ruggeri, sosyal medya hesabı üzerinden bir kadına para ödeyerek ırkçı, küfürlü ve hakaret içeren sesli mesajlar göndermesini istedi. Hızla yayılan ekran görüntüleri ve ses kayıtlarında, futbolcunun cinsel fetişle bağlantılı olduğu öne sürülen mesajlar dikkat çekti. Bir ses kaydında Ruggeri'ye ait olduğu iddia edilen mesajda, ''Ses kayıtlarını dinlerken mastürbasyon yapmam seni rahatsız ediyor mu? Bana, siyahi insanlara da hakaret ettiğini ve ırkçı olduğunu söyle.'' ifadeleri yer aldı. 

İDDİALARA RESMİ OLARAK DOĞRULANMADI

Şu ana kadar sızdırılan görsellerin gerçekliği resmi olarak doğrulanmazken, Matteo Ruggeri de iddialar karşısında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

HABER DOĞRU ÇIKARSA CEZA YİYECEK

İddiaların doğruluğu halinde Ruggeri’nin hem sportif hem de disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Atletico Madrid’in yıldız ismi hakkında çıkan bu skandal mesajlar, İspanya'da günün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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