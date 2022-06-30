Gaziosmanpaşa Haberleri - Gaziosmanpaşa Haber - Haberler

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Gaziosmanpaşa Haberleri

Gaziosmanpaşa haber, Gaziosmanpaşa son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 30 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 30 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 1 Saat Önce
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 29 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 29 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - Dün 07:58
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 27 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 27 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 27.06.2022
Ekrem İmamoğlu: 23 Haziran Demokrasi Zaferi, 16 Milyonun Bu Ülkenin Yöneticilerine Verdiği Bir Demokrasi Muhtırasıdır

Ekrem İmamoğlu: 23 Haziran Demokrasi Zaferi, 16 Milyonun Bu Ülkenin Yöneticilerine Verdiği Bir Demokrasi Muhtırasıdır

Gaziosmanpaşa - 24.06.2022
Son dakika 3. sayfa: Adana'da cinayet zanlıları serbest bırakıldı

Son dakika 3. sayfa: Adana'da cinayet zanlıları serbest bırakıldı

Gaziosmanpaşa - 24.06.2022
Kırkyama sanatı kadınların elinde yeniden hayat bulacak

Kırkyama sanatı kadınların elinde yeniden hayat bulacak

Gaziosmanpaşa - 24.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 24 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 24 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 24.06.2022
TOGÜ'de çocuk üniversitesi programı başladı

TOGÜ'de çocuk üniversitesi programı başladı

Gaziosmanpaşa - 23.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 23 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 23 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 23.06.2022
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun Yerel Yönetimler Akademisi'nin konuğu oldu

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun Yerel Yönetimler Akademisi'nin konuğu oldu

Gaziosmanpaşa - 22.06.2022
Son dakika: Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Son dakika: Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Gaziosmanpaşa - 22.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 22 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 22 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 22.06.2022
MAKAS ATTIKLARI VİDEOYU PAYLAŞAN SÜRÜCÜLERE 8 BİN 958 TL CEZA

MAKAS ATTIKLARI VİDEOYU PAYLAŞAN SÜRÜCÜLERE 8 BİN 958 TL CEZA

Gaziosmanpaşa - 21.06.2022
Yalova Belediyesi'nden Balaban Deresi'ne yaya köprüsü

Yalova Belediyesi'nden Balaban Deresi'ne yaya köprüsü

Gaziosmanpaşa - 21.06.2022
Bıçaklanan şahıs cezaevine karnını tutarak gitti

Bıçaklanan şahıs cezaevine karnını tutarak gitti

Gaziosmanpaşa - 21.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 21 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 21 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 21.06.2022
Yonca Türkman kimdir, öldü mü, neden öldü? Oyuncu Yonce Türkman kaç yaşında vefat etti, neden öldü, hastalandı mı? Hayatı ve biyografisi!

Yonca Türkman kimdir, öldü mü, neden öldü? Oyuncu Yonce Türkman kaç yaşında vefat etti, neden öldü, hastalandı mı? Hayatı ve biyografisi!

Gaziosmanpaşa - 20.06.2022
Son dakika haberleri | Zindaşti'nin ölüm emri verdiği iddia edilen Kadir Güneş davasında karar açıklandı

Son dakika haberleri | Zindaşti'nin ölüm emri verdiği iddia edilen Kadir Güneş davasında karar açıklandı

Gaziosmanpaşa - 20.06.2022
ZİNDAŞTİ'NİN TALİMATIYLA CİNAYET HAZIRLIĞINDAKİ 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ÇIKTI

ZİNDAŞTİ'NİN TALİMATIYLA CİNAYET HAZIRLIĞINDAKİ 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ÇIKTI

Gaziosmanpaşa - 20.06.2022
Yonca Türkman kimdir, hangi dizilerde oynadı? (VİDEOLU) Yonca Türkman neden öldü?

Yonca Türkman kimdir, hangi dizilerde oynadı? (VİDEOLU) Yonca Türkman neden öldü?

Gaziosmanpaşa - 21.06.2022
15. kattan düşerek feci şekilde can veren oyuncu Yonca Türkman'dan geriye mutlu görüntüleri kaldı

15. kattan düşerek feci şekilde can veren oyuncu Yonca Türkman'dan geriye mutlu görüntüleri kaldı

Gaziosmanpaşa - 20.06.2022
Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesindeki daireler sahiplerini buldu

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesindeki daireler sahiplerini buldu

Gaziosmanpaşa - 20.06.2022
Amca oğulları arazi anlaşmazlığı kavgasında birbirlerini bıçakla ağır yaraladı

Amca oğulları arazi anlaşmazlığı kavgasında birbirlerini bıçakla ağır yaraladı

Gaziosmanpaşa - 20.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 20.06.2022
Son Dakika | Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika | Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa - 19.06.2022
Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa - 19.06.2022
Güzel oyuncu, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Güzel oyuncu, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa - 19.06.2022
MBA Okulları, 12. kampüsünü Gaziosmanpaşa'da açtı

MBA Okulları, 12. kampüsünü Gaziosmanpaşa'da açtı

Gaziosmanpaşa - 18.06.2022
Bursa'nın Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı attı

Bursa'nın Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı attı

Gaziosmanpaşa - 18.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 18 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 18 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 18.06.2022
Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Gaziosmanpaşa - 17.06.2022
Kadıköy'de terör elebaşı lehine slogan atan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Kadıköy'de terör elebaşı lehine slogan atan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Gaziosmanpaşa - 17.06.2022
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS MASKOTU 'CESUR' ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

Gaziosmanpaşa - 17.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 17 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 17 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 17.06.2022
Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor

Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor

Gaziosmanpaşa - 16.06.2022
TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi

TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi

Gaziosmanpaşa - 16.06.2022
SODAM yılsonu sergisi açıldı

SODAM yılsonu sergisi açıldı

Gaziosmanpaşa - 16.06.2022
Bakan Murat Kurum, Vialand Parkur'un açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Murat Kurum, Vialand Parkur'un açılışında konuştu Açıklaması

Gaziosmanpaşa - 16.06.2022
Çorabında uyuşturucu taşırken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Çorabında uyuşturucu taşırken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziosmanpaşa - 16.06.2022
Kadıköy'deki terör örgütü lehine bölücü slogan atan 9 kişi yakalandı

Kadıköy'deki terör örgütü lehine bölücü slogan atan 9 kişi yakalandı

Gaziosmanpaşa - 16.06.2022
(Görüntüyle) KADIKÖY'DE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-2

(Görüntüyle) KADIKÖY'DE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-2

Gaziosmanpaşa - 16.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 16 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 16 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 16.06.2022
Kocaeli'de gönüllü aileler ÖNEM projesiyle 6 bin öğrenciye hami oldu

Kocaeli'de gönüllü aileler ÖNEM projesiyle 6 bin öğrenciye hami oldu

Gaziosmanpaşa - 15.06.2022
Sultangazi'de sollama yapmaya çalışırken kaza yaptı

Sultangazi'de sollama yapmaya çalışırken kaza yaptı

Gaziosmanpaşa - 15.06.2022
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Gaziosmanpaşa - 15.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 15 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 15 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 15.06.2022
Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa - 14.06.2022
Fırın çalışanı Eyüp, evinde silahlı saldırıda öldü

Fırın çalışanı Eyüp, evinde silahlı saldırıda öldü

Gaziosmanpaşa - 14.06.2022
Dermatoloji Uzmanı Özeren: C vitamini içeren gıdalar cilt sağlığını destekliyor

Dermatoloji Uzmanı Özeren: C vitamini içeren gıdalar cilt sağlığını destekliyor

Gaziosmanpaşa - 14.06.2022
Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Gaziosmanpaşa - 14.06.2022
Geleceğin sanatçıları, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi

Geleceğin sanatçıları, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa - 13.06.2022
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı

Gaziosmanpaşa - 13.06.2022
Geleceğin sanatçıları, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi

Geleceğin sanatçıları, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa - 13.06.2022
Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu

Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu

Gaziosmanpaşa - 12.06.2022
Trans fenomen Mükremin Gezgin'in doğum videoları çektiği tıp merkezi mühürlendi

Trans fenomen Mükremin Gezgin'in doğum videoları çektiği tıp merkezi mühürlendi

Gaziosmanpaşa - 11.06.2022
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Gaziosmanpaşa - 10.06.2022
Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul ve Esendere'de uyuşturucu operasyonları

Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul ve Esendere'de uyuşturucu operasyonları

Gaziosmanpaşa - 10.06.2022
Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı

Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı

Gaziosmanpaşa - 09.06.2022
Gaziosmanpaşa'da 'Geleneksel Çevre Şöleni' düzenlendi

Gaziosmanpaşa'da "Geleneksel Çevre Şöleni" düzenlendi

Gaziosmanpaşa - 09.06.2022
KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Gaziosmanpaşa - 09.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 9 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 9 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 09.06.2022
Beyoğlu Fetihtepe'deki 'Zoraki' Kentsel Dönüşüm: 15 Yaşındaki Çocuk Ters Kelepçe ile Gözaltına Alındı

Beyoğlu Fetihtepe'deki 'Zoraki' Kentsel Dönüşüm: 15 Yaşındaki Çocuk Ters Kelepçe ile Gözaltına Alındı

Gaziosmanpaşa - 08.06.2022
Gaziosmanpaşa'da bebek arabası hırsızlığı kamerada

Gaziosmanpaşa'da bebek arabası hırsızlığı kamerada

Gaziosmanpaşa - 08.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 8 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 8 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 08.06.2022
Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı

Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı

Gaziosmanpaşa - 07.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 7 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 7 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 07.06.2022
Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Gaziosmanpaşa - 07.06.2022
Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Gaziosmanpaşa - 06.06.2022
4. Tokat Kitap Günleri başladı

4. Tokat Kitap Günleri başladı

Gaziosmanpaşa - 06.06.2022
İstanbul'da sahte ilaç ürettiği belirlenen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte ilaç ürettiği belirlenen şüpheli tutuklandı

Gaziosmanpaşa - 06.06.2022
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

Gaziosmanpaşa - 06.06.2022
İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi

İstanbul'da, Piyasa Değeri 14 Milyon Lira Olan Sahte Hormon İlacı Ele Geçirildi

Gaziosmanpaşa - 06.06.2022
Döner bıçağıyla arkadaşına korku dolu anlar yaşattı

Döner bıçağıyla arkadaşına korku dolu anlar yaşattı

Gaziosmanpaşa - 05.06.2022
TEM'de kaza sonrası taksiyi parçaladılar

TEM'de kaza sonrası taksiyi parçaladılar

Gaziosmanpaşa - 05.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 5 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 5 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 05.06.2022
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

Gaziosmanpaşa - 04.06.2022
Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Gaziosmanpaşa - 04.06.2022
İstanbullu Afete Karşı Bilinçleniyor

İstanbullu Afete Karşı Bilinçleniyor

Gaziosmanpaşa - 03.06.2022
İBB, Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor

İBB, Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor

Gaziosmanpaşa - 03.06.2022
Acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Gaziosmanpaşa - 03.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 3 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 3 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 03.06.2022
GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Gaziosmanpaşa - 03.06.2022
Sarı ışıkta süratlenen taksici, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı: 2'si yolcu 3 yaralı

Sarı ışıkta süratlenen taksici, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı: 2'si yolcu 3 yaralı

Gaziosmanpaşa - 03.06.2022
Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı

Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı

Gaziosmanpaşa - 02.06.2022
Evini boyadığı kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi, bunu duyan koca mahalleyi topladı

Evini boyadığı kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi, bunu duyan koca mahalleyi topladı

Gaziosmanpaşa - 02.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 2 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 2 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 02.06.2022
Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Gaziosmanpaşa - 01.06.2022
GAZİOSMANPAŞA'DA 2 TONA YAKIN KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA 2 TONA YAKIN KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Gaziosmanpaşa - 01.06.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 1 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 1 Haziran 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 01.06.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Çankırı'da konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Çankırı'da konuştu

Gaziosmanpaşa - 31.05.2022
GAZİOSMANPAŞA'DA PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK KAFASINDAN YARALANDI

GAZİOSMANPAŞA'DA PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK KAFASINDAN YARALANDI

Gaziosmanpaşa - 31.05.2022
Bahçede oynarken dehşeti yaşadı! Pitbull'un saldırdığı kız, yüzü ve kafasından yaralandı

Bahçede oynarken dehşeti yaşadı! Pitbull'un saldırdığı kız, yüzü ve kafasından yaralandı

Gaziosmanpaşa - 31.05.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 31 Mayıs 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 31 Mayıs 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Gaziosmanpaşa - 31.05.2022
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA TOKAT VALİSİNİ ZİYARET ETTİ

BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA TOKAT VALİSİNİ ZİYARET ETTİ

Gaziosmanpaşa - 30.05.2022
İSKİ İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Gaziosmanpaşa sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Gaziosmanpaşa sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Gaziosmanpaşa - 13.04.2022
Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi! Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?

Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi! Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?

Gaziosmanpaşa - 10.01.2022
Oryantal Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli? Oryantal Didem biyografisi!

Oryantal Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli? Oryantal Didem biyografisi!

Gaziosmanpaşa - 14.02.2022
İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli?

İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli?

Gaziosmanpaşa - 30.01.2021
İbo Show konuğu Didem kimdir? Didem kaç yaşında, nereli?

İbo Show konuğu Didem kimdir? Didem kaç yaşında, nereli?

Gaziosmanpaşa - 28.01.2021

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