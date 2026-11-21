Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı açılışı) Bizim tüm çabamız, tüm gayemiz, bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi için."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı açılışı) Bizim tüm çabamız, tüm gayemiz, bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi için.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı açılışı) Bizim tüm çabamız, tüm gayemiz, bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi için."
Kaynak: AA