Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ömer Ege Özyurt'un tabutunu üzerinde çok sevdiği futbolcu Arda Güler'in forması yer aldı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde küçük çocuğun tabutu, vatandaşların talebi üzerine cenaze aracına konulmayarak mezarlığa kadar omuzlarda taşındı.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 19 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt için yaşadığı mahallede bulunan Muharrem Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yakınları, mahalle sakinleri ve binlerce vatandaş katıldı. Arkadaşları da cenaze namazında saf tutarak Ömer Ege'yi son görevlerini yerine getirdi. Ömer Ege'nin tabutunun üzerinde çok sevdiği Arda Güler'in forması da konuldu.

Küçük çocuğun tabutu mezarlığa kadar omuzlarda taşındı

Cenaze namazının ardından Ömer Ege'nin tabutu, vatandaşların talebi üzerine cenaze aracına konulmadı. Küçük çocuğun tabutu, kalabalık tarafından omuzlarda taşınarak defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

Kur'an kursu öğrencisi olduğu öğrenildi

Öte yandan, hayatını kaybeden Ömer Ege Özyurt'un cenaze namazının kılındığı Muharrem Camii'nde Kur'an kursu öğrencisi olduğu öğrenildi. Küçük yaşta hayatını kaybeden Ömer Ege'nin ölümü, ailesini, arkadaşlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı