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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 44 suç kaydı ve 2 aranması bulunan kadın şüpheli, Üsküdar'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 31 Temmuz'da Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir ikametten yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden G.U. (44), Üsküdar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 44 suç kaydı ve 2 aranmasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı