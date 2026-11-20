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Gaziosmanpaşa'da bir evden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen, hakkında 44 suç ve 2 aranma kaydı bulunan G.U, Üsküdar'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA