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Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri tarafından bir araç ve adrese düzenlenen operasyonda 185 bin 400 adet sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. 25 Kasım'da Gaziosmanpaşa ilçesinde 1 adres ve 1 araca yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve adreste yapılan aramada toplamda 185 bin 400 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme, ithal etme, ihraç etme, satma, sevk etme, nakletme, depolama ve ticaret amacıyla bulundurma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı