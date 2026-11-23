Gaziosmanpaşa'daki yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt son yolculuğuna uğurlandı. Özyurt'un cenazesinin kılınan cenaze namazının ardından Gaziosmanpaşa'da Beşyüzevler Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Baba Şenol Özyurt, "Şu anda cennette bir yavrumuz var. Kemerburgaz'dan bir yıldızımız doğdu. Yıldız olmak istediğini söyledi. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada Ömer Ege tüm Türkiye'nin yıldızı oldu" dedi.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede binayı duman kapladı. En üst kattaki dairede oturan Ömer Ege Özyurt (12), D.Ö. (6) ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen D.Ö. ve E.Ö.'nün hastanedeki tedavisi devam ederken, diğer 3 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Çocuklardan Ömer Ege Özyurt ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özyurt'un futbola Kemerburgaz Spor Kulübü'nde başladığı ve bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nde mücadele ettiği öğrenildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE 10 NUMARALI FORMASI BIRAKILDI

Ömer Ege Özyurt için bugün önce Kemerburgaz Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ömer Ege'nin ailesi, spor kulübünden hocaları ve arkadaşları katıldı. Ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Tabutunun üzerine 10 numaralı forması bırakıldı. Ömer Ege'nin cenazesi burada kılınan öğle namazının ardından Gaziosmanpaşa'da Muharrem Camii'ne götürüldü. Ömer Ege'nin cenazesinin burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşyüzevler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

'BU DÜNYADA OLMASA DA ÖBÜR DÜNYADA ÖMER EGE TÜM TÜRKİYE'NİN YILDIZI OLDU'

Baba Şenol Özyurt, "Biz kadere iman eden insanlarız. Ömer iki gün önce geçen de söylemiştim. Cenneti merak etmiş. 15 yıldır burada yaşadığımız bir yerde hocalarım sağ olsun Türkiye genelinde bir yıldız çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye'nin her yerinden bize katılan, acımızı paylaşan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Şu anda iki yeğenim daha yoğun bakımda. Bütün Türkiye'ye buradan çağrı yapıyorum. Duanıza ihtiyacımız var. Kimin duasının kabul olacağını bilmiyoruz. Bir tanesini solunum destek cihazlarından ayrıldı. Normal bir şekilde sabah gözlerini açtı. Doktoruna 'Annemi istiyorum' demiş. Annesi hazırlanıp yanına gitmiş. 'Anne seni çok seviyorum' demiş. Bu da bizi çok mutlu etti. Yeğenlerimin adı Ela Özyurt, diğer yeğenim Defne Özyurt. Defne Özyurt yoğun bakımda. Duaya ihtiyacımız var. İman eden insanlarız. Şu anda cennette bir yavrumuz var. Kemerburgaz'dan bir yıldızımız doğdu. Arda Turanı çok severdi, onun hayatını çok okurdu. Yıldız olmak istediğini söyledi. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada Ömer Ege tüm Türkiye'nin yıldızı oldu. 10 numaralı formayı giyiyordu. Ömer'i 5,5 yaşında başladı. Hocamıza teslim ettik. 'Bu senin evladın' dedik." ifadelerini kullandı.

'FORVET OYNUYORDU, GOLCÜYDÜ'

Spor kulübü alt yapı sorumlusu Murat Karabulut, "5 yaşında futbol okulumuza gelmişti. Kaptanlık bandı, kupa organizasyonları, takım içindeki arkadaşlarının organizasyonu... Rabbim onu kirli dünyada kirlenmesin diye erkenden yanına aldı diye düşünüyoruz. 5 ya da 6 yıldır bizdeydi. Bu sene taşındılar. Taşındıkları yerde de bu geldi başına. Forvet oynuyordu, golcüydü. Kendi çok iyi bir oyuncuydu, geleceği olan bir oyuncuydu aslında. Çok yetenekliydi. Sempatikti çocuk. Kıvırcık saçlıydı, dikkat çekiyordu. Herkes soruyordu 'Bu çocuk kim' diye. Geleceği olan bir çocuktu. Artık cennette kaptanlık yapacak. Takımın kaptanıydı. Yaşından çok olgun bir çocuktu. Bizde çok hatıralar, anılar bıraktı. Ömer de bizim 2015 takımımızda U11 liginde oynadı. Bu sene de U12 liginde oynayacakken transfer ettik onu, taşındığı için. Biz çocuklarımızı yolcu ederken onlarla veda fotoğrafı çekiliyoruz. 'Hocam beni de paylaşacak mısın?' dedi. Ama böyle paylaşmak nasipmiş. Ömer Ege'nin bütün arkadaşları da burada, bütün sevenleri de burada, Kemerburgaz'da burada. Büyüğünden küçüğünden herkesle ilişkisi olan bir çocuktu. Çok farklıydı. Düşünün ki dokuz yaşında bir çocuk Trabzon'da hocasını arayıp misafir edip ağırlayabiliyor. Çok farklı bir çocuktu. Mekanı cennet olsun. 10 numara formayı giyiyordu, kaptanımızdı. Arkadaşlarından biri üzülse hemen yanına giderdi. Çok merhametli bir çocuktu" dedi.

'TAKIMIMIZDA ÖMER EGE'NİN ÇOK EMEĞİ VAR'

Spor Kulübü teknik direktörü Emirhan Dikici, "Ömer için çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Kötü hissediyoruz. Çünkü Ömer'i çok seviyorduk. Hayalleri vardı, yarım kaldı. Çok hareketli, özellikle çok istekliydi. İlk 11'de başlamak için gözümün içine bakıyordu. Takımı yönetiyordu, çok istekliydi, bütün arkadaşlarına sözü geçiyordu. Herkesin tanıdığı biriydi. Saklanan biri değildi, çok hareketli biriydi. Bir yıl önce kupayı kaldırdık. Ömer de takımımızda kaptan olduğu için en fazla oynayanlardan biriydi. O yüzden bu kupada onun çok büyük emeği var. Takımımızda Ömer Ege'nin çok emeği var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı