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İstanbul Sultangazi'de 6'ncı kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Nuran Tay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuran Tay, yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Tay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Kendisinin 30 yıllık komşusu olduğunu ifade eden Ramazan Kaya, "Dün akşam saat 22.00 sıralarında dükkanda oturuyorduk. Bir ses geldi. Hemen dışarı çıktı. Dedim herhalde bir kaza oldu birisine araba çarptı. Baktım bir abla dengesini kaybederek aşağıya düşmüş. Kendisi zaten tansiyon hastasıydı, ilaç kullanıyordu. 30 senelik komşum. Çok iyi bir insandı. Aile içerisinde bir sıkıntıları yoktu. Her zaman eşiyle beraber gidip gelirdi. Tahmin ediyorum. İlaçtan dolayı dengesini kaybetti" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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