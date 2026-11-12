Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Dr. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Pınar'ın, 21 Kasım'da erkek arkadaşıyla nişanlanmaya hazırlandığı öğrenildi. Genç doktorun ölümüne ilişkin erkek arkadaşı Nebi Ö.'nün polis ifadesindeki ayrıntılar da ortaya çıktı.

NİŞAN HAZIRLIĞI İÇİN ALTIN ALMIŞLAR

Sabah'ta yer alan habere göre, olay sırasında evde bulunan 28 yaşındaki Nebi Ö., polis ekiplerine verdiği ifadede çiftin 21 Kasım'da nişanlanmayı planladığını anlattı. Olay günü Kuyumcukent'e giderek nişan için altın ve kolye aldıklarını belirten Nebi Ö., eve döndükten sonra yaşananları aktardı.

Nebi Ö. ifadesinde, "Olay günü Kuyumcukent'e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21'inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum, Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol içmeye başladı. 23.40 sıralarında oyunu kapatarak 'Uyuyalım' dedim. Pelin yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım" dedi.

"4-5 GÜN ÖNCE DÜŞÜK YAPTI"

Genç doktorun olaydan 4-5 gün önce düşük yaptığını ileri süren Nebi Ö., bu olayın ardından Pınar'ın psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini savundu. Erkek arkadaşının bu anlatımı henüz bağımsız olarak doğrulanmazken, genç doktorun ölümüne yol açan koşulların belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"DIŞARIDAN GÜM DİYE BİR SES GELDİ"

Olay anında tuvalette olduğunu ve Pelin Pınar'ın balkondan nasıl düştüğünü görmediğini söyleyen Nebi Ö., duyduğu seslerin ardından balkona yöneldiğini anlattı.

Nebi Ö., ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağıya baktığımda yerde yatan karanlık cesedi gördüm. Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağıya indim. Aşağıya inmeden önce merdivenlerden indiğim esnada 112 ve site güvenliğini aradım, evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip incelemeler yaptılar."

GENÇ DOKTORUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Dr. Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç doktorun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pınar'ın balkondan nasıl düştüğü henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com