Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Havalimanı'nda bagajında 12 kilo 820 gram esrar bulunan yolcu gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Havalimanı'nda bagajında 12 kilo 820 gram esrar bulunan yolcu gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
İstanbul Havalimanı'nda bagajında 12 kilo 820 gram esrar bulunan yolcu gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizinde, Bangkok'tan Doha aktarmalı gelen İsmail Mansız'ın bagajında 12 kilo 820 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

İSTANBUL Havalimanı'nda yapılan risk analizi çalışmasında, Bangkok'tan Doha aktarmalı olarak İstanbul'a gelen İsmail Mansız'ın bagajında, esrar olduğu değerlendirilen 12 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkokim Kısım Amirliği personelince yürütülen risk analizi çalışmasında, uçakla Bangkok'tan Doha'ya, buradan da uçakla İstanbul'a gelen İsmail Mansız riskli olarak değerlendirildi. Mansız'a ait bagajda yapılan aramada, 12 farklı gıda ambalajına gizlenmiş vakumlu poşetler içinde toplam 12 kilo 820 gram ağırlığında, esrar olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitki parçacıkları bulundu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 538 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Şanlıurfa Birecik'te otomobil kepçeye çarptı, anne ve baba öldü, 2 çocuk yaralandı

Kahreden kaza! Hem öksüz hem de yetim kaldılar
Maça damga vuran anlar! Cristiano Ronaldo'yu böyle andılar

Maça damga vuran anlar!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'a dev talip36

Uğurcan Çakır'a dev talip!
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti

Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Sergen Yalçın'dan değişim sinyali

Fransa'ya karşı yapacağı değişimi açıkladı
Mbappe Türkiye maçında oynayacak mı? Zidane'dan açıklama

Türkiye'ye karşı oynayabilecek mi? Açıklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fransa maçı öncesi dikkat çeken açıklama22

Bizim Çocuklar'ın asıl problemini açıkladı: Çaresini bulacaklar
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek

4 şehir hızlı trenle bağlanıyor! Yolculuk 2 saat 15 dakika sürecek
Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Galatasaray'da 5 ayrılık birden