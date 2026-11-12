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Gaziosmanpaşa'da 8. kattan düşen hekim öldü, ev arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

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Gaziosmanpaşa'da yaşadığı sitedeki binanın 8. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden doktorun ev arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen ev arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa'da yaşadığı sitedeki binanın 8. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden doktorun ev arkadaşı gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan 27 yaşındaki Pelin Pınar, Yeni Mahalle'de ikamet ettiği sitedeki binanın 8'inci kattaki balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde bilinci kapalı olduğu belirlenen Pınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayı şüpheli ölüm olarak değerlendiren polis ekipleri, Pınar'ın ev arkadaşı N.Ö'yü (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ve otopsi işlemleri tamamlanan Pınar'ın cenazesinin yarın İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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