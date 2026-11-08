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Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binanın 12. katındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü

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Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binanın 12. katındaki dairede saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında binada hasar oluştu, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binanın 12. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 15 katlı binanın 12. katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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