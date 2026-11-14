Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziosmanpaşa'da çatı yangını 2 binaya sıçradı, 1 kişi dumandan etkilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki 2 binaya sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken 3 binada hasar oluştu.

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki 2 binaya sıçrayan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz Mahallesi 1099. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak cadde ve sokağı trafiğe kapatırken, binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle 3 binada hasar oluştu.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda17

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai22

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Adana'da 282 doktor kooperatif kurdu! Kendi bahçelerindeki zeytini kendi fabrikalarında yağa dönüştürüyorlar

282 doktor güçlerini birleştirdi! Fabrikadan zeytinyağı akıyor
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti23

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti