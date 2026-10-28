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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 24 programına TYÇ logosu kullanım hakkı verildi.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 24 programına TYÇ logosu kullanım hakkı verildi.
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TOGÜ'nün 24 programına TYÇ logosu kullanım hakkı verildi. Üniversite, 36 akredite programıyla Türkiye'de en fazla akredite programa sahip ilk 20 üniversite arasında ödüllendirildi ve logonun mezunların yeterliliklerinin tanınırlığını desteklediği belirtildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) 24 programına Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanım hakkı verildi. Üniversite, 36 akredite programıyla Türkiye genelinde en fazla akredite programa sahip ilk 20 üniversite arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Programlarında Yeterlilik ve Tanınırlık - TYÇ Logo Kullanım Hakkı Buluşması'na katıldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, buluşmada TOGÜ'nün 24 programına TYÇ logosu kullanım hakkı verildi. Üniversite ayrıca, toplam 36 akredite programıyla Türkiye genelinde en fazla akredite programa sahip ilk 20 üniversite arasında bulunması dolayısıyla ödüllendirildi. TYÇ logosu kullanım hakkı kazanan programlar arasında Gıda Mühendisliği, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Kimya ve Tarih yer aldı. Meslek yüksekokulları bünyesinde ise Ameliyathane Hizmetleri, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yaşlı Bakımı, Bilgisayar Programcılığı, Evde Hasta Bakımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile İlk ve Acil Yardım programları logo kullanım hakkı elde etti. Açıklamada, TYÇ logosunun mezunların kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha anlaşılır hale gelmesini ve yeterliliklerinin tanınırlığını desteklediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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