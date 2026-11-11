Pelin Pınar neden öldü, Doktor Pelin Pınar kimdir?

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Vefat haberinin ardından "Pelin Pınar neden öldü?", "Pelin Pınar kimdir?" ve "Hangi hastanede çalışıyordu?" soruları gündeme geldi. İşte Dr. Pelin Pınar'ın vefatına ilişkin şu ana kadar bilinenler.

DR. PELİN PINAR HAYATINI KAYBETTİ

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar, 11 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Genç hekimin vefatı, görev yaptığı hastane tarafından yayımlanan taziye mesajıyla duyuruldu.

PELİN PINAR NEDEN ÖLDÜ?

Basına yansıyan iddialara göre Dr. Pelin Pınar, ikamet ettiği binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Genç doktorun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi yaşandığı henüz netlik kazanmadı. Ölüm nedenine ilişkin kesin bilginin, Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi ve yetkililerin açıklamalarının ardından ortaya çıkması bekleniyor.

PELİN PINAR KİMDİR?

Dr. Pelin Pınar, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapıyordu. Genç hekim, tıp alanının en yoğun ve zorlu branşlarından biri olan kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlık eğitimini sürdürüyordu.

PELİN PINAR KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ?

Dr. Pelin Pınar'ın doğum tarihi, yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler, hastane tarafından yapılan vefat açıklamasında yer almadı.

PELİN PINAR HANGİ HASTANEDE ÇALIŞIYORDU?

Dr. Pelin Pınar, İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapıyordu. Genç doktor, hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak çalışıyordu.

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Dr. Pelin Pınar'ın vefatını duyurdu. Hastane yönetimi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nin asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek genç hekime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

PELİN PINAR'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Dr. Pelin Pınar'ın cenaze programına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze töreninin yeri ve saatinin ailesi tarafından duyurulması bekleniyor.