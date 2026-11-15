İstanbul Narkotik Şube, İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo 512 gram esrar ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda 13 kilo esrar ele geçirdi. Tunus uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi ise gözaltına alındı

Operasyon, 14 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Alınan ihbar üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından GSBH(Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal) kapsamında alınan arama kararı neticesinde Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M.'nin konserve kutuları içinde gizlediği 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 13 kilo 512 gram esrarı ülkeye sokmaya çalışan Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli iki şahıs gözaltına alınırken üzerlerinden çıkan paralara ve telefonlara el konuldu ve inceleme kararı alındı. N.B.A. ve M.M.'nin yasal işlemlerinin 15 Kasım tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılma talimatı verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı