Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısındaki yangın bitişik 2 apartmana sıçradı

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GAZİOSMANPAŞA Karadeniz Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki 2 apartmana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı