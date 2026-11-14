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Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısındaki yangın bitişik 2 apartmana sıçradı

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Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısındaki yangın bitişik 2 apartmana sıçradı Haber Videosunu İzle
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısındaki yangın bitişik 2 apartmana sıçradı
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Karadeniz Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında başlayan yangın, yanındaki 2 apartmana da yayıldı. Gaziosmanpaşa'da ihbar üzerine olay yerine gönderilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

GAZİOSMANPAŞA Karadeniz Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki 2 apartmana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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