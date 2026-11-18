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GAZİOSMANPAŞA'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö. ile beraber apartmana girdiği ve asansöre bindiği görüldü.

Olay, 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pelin Pınar'ın yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evine gelen Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö. ile beraber apartmana girdiği ve asansöre bindiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı