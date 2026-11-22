Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binadaki yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Gaziosmanpaşa'da, 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında, 19 Kasım'da çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri olan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yangın
19 Kasım'da, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında yangın çıkmıştı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçrarken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmüştü.