Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gaziosmanpaşa'da, 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında, 19 Kasım'da çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri olan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yangın

19 Kasım'da, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında yangın çıkmıştı.

Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçrarken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmüştü.

Kaynak: AA