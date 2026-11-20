Gaziosmanpaşa'da binanın birinci katındaki yangında 6 kişi hastanelere kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, alevler üst katlara sıçradı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.???????
Kaynak: AA