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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen futbolcu kuzeni Ömer Ege Özyurt'un ardından hayatını kaybeden 6 yaşındaki Defne Özyurt gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tabutun yanına konulan iki kuzenin yer aldığı fotoğraf yürek burkarken, Defne'nin tabutu omuzlar üzerinde taşınarak mezarlığa götürüldü.

19 Kasım'da Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden futbolcu Ömer Ege Özyurt'un ardından 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt da hayatını kaybetmişti. Defne Özyurt için Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bulunan 500 Evler Muharrem Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene minik Defne'nin ailesi, yakınları katıldı. Acılı aile fertleri, küçük kızın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tabutun yanına konulan iki kuzenin bulunduğu fotoğraf da görenleri duygulandırdı. Cenaze namazının ardından minik Defne'nin tabutu, omuzlar üzerinde taşınarak 500 Evler Mezarlığı'na götürüldü. Ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Defne, toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı